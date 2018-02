Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje que a solução de dois Estados no Médio Oriente (Israel e Palestina), coexistentes em paz, está a ser ameaçada por "tendências negativas no terreno" capazes de criar uma realidade potencialmente irreversível.

"As tendências negativas no terreno têm o potencial de criar uma realidade irreversível de um Estado que será incompatível com a realização das aspirações nacionais legítimas, históricas e democráticas dos israelitas e dos palestinianos", declarou o responsável, durante uma reunião do Comité das Nações Unidas para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestiniano.

O Comité das Nações Unidas para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestiniano, criado pela Assembleia-Geral da ONU em 1975, promove o apoio mundial e a assistência ao povo palestiniano e procura sensibilizar para a questão da Palestina.