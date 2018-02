Actualidade

Um casal francês iniciou hoje em Sagres, no Algarve, uma viagem a pé entre Portugal e a Turquia, para promover a caminhada na Europa como atividade para as novas gerações e a sustentabilidade social, cultural e ambiental.

Marie, de 29 anos, e Nil, de 31, propõem-se percorrer a pé os cerca de 10 mil quilómetros entre Sagres, no concelho de Vila do Bispo, e Istambul, na Turquia, com passagem por 17 países e 120 parques naturais do sul da Europa, em 500 dias, num projeto designado por 'Deux Pas Vers l'Autre', anunciou hoje a associação portuguesa Rota Vicentina, parceira da iniciativa.

"O apoio vai ao encontro dos objetivos da associação, no sentido de o projeto atrair a atenção para o interior, apostando em marketing territorial associado ao mundo rural, aumentando o conhecimento e notoriedade da Rota Vicentina na Europa", justificou a associação.