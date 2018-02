Actualidade

O 'chef' José Avillez tornou-se hoje o primeiro português a receber o prémio da Academia Internacional da Gastronomia, distinção que considerou que "ajudará a dar ainda mais visibilidade à cozinha portuguesa".

Com este prémio, o mais importante atribuído por esta instituição internacional, com sede em França, Avillez junta-se a nomes da gastronomia mundial igualmente distinguidos, como Alain Ducasse (1993/2007), Ferran Adriá (1994), Massimo Bottura (2010), Joan Roca (2011), René Redzepi (2012/2013), Grant Achatz (2014) e Alex Atala (2015).

"Temos trabalhado com o objetivo de promover a gastronomia portuguesa no mundo e este prémio é um importante reconhecimento do caminho feito. Certamente ajudará a dar ainda mais visibilidade à cozinha portuguesa", afirmou José Avillez.