O Governo Regional da Madeira anunciou hoje que, tendo em conta as baixas temperaturas previstas para o arquipélago entre quarta e sexta-feira, acionou um conjunto de medidas de proteção para as pessoas em situação de sem-abrigo.

Uma nota divulgada pela secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais da Madeira refere que as previsões climatéricas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o concelho do Funchal apontam para temperaturas mínimas de 11 graus e máxima de 16.

Por isso, "através do Instituto de Segurança Social da Madeira acionou algumas medidas de proteção para situações de emergência social destinadas às pessoas em situação de sem-abrigo".