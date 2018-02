Actualidade

O líder da oposição nas Maldivas, Maumonn Abdul Gayoom, foi hoje detido, acusado de tentativa de suborno e de derrube do Governo, disse à Associated Press o advogado do meio-irmão do Presidente Yameen Abdul Gayoom.

A detenção de Maumoon Abdul Gayoom foi revelada na conta na rede social Twitter do advogado Maumoon Hameed e foi realizada no mesmo dia em que o Governo das Maldivas declarou o estado de emergência por 15 dias, agravando ainda mais uma crise política entre o Presidente e o poder judicial, que emitiu uma ordem para libertar um grupo de líderes da oposição.

A decisão de declarar o estado de emergência foi anunciada na noite de hoje numa comunicação pela televisão feita pelo ministro dos Assuntos Legais, Azima Shakoor.