Actualidade

O foguetão gigante Falcon Heavy, com o qual a empresa privada SpaceX espera realizar missões para Marte no futuro, vai descolar hoje no Cabo Canaveral (Flórida), nos Estados Unidos, para uma viagem de teste com um carro a bordo.

O presidente da SpaceX, Elon Musk, que também dirige a empresa de automóveis Tesla, confirmou hoje na sua conta no Twitter que "todos os sistemas têm uma luz verde para o lançamento".

Esta viagem serve para testar se o Falcon Heavy, com 70 metros de altura e capaz de transportar mais de 66 toneladas, pode ser usado para transportar carga para o espaço.