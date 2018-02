Actualidade

A escolha de Oeiras para a multinacional norte-americana Google instalar um centro de inovação não surpreendeu a Câmara Municipal, que fala de um "Oeiras Valley" que mexe e atrai empresas tecnológicas há décadas.

No seguimento do anúncio feito pelo Governo no final de janeiro, a Google explicou, através de resposta escrita enviada à agência Lusa, que em causa está "um novo centro de operações de fornecedores [...] totalmente dedicado a fornecedores terceiros", um 'hub' tecnológico, para a Europa, Médio Oriente e África, que arranca com cerca de 535 empregos qualificados.

Esta ida da Google para o parque empresarial Lagoas Park - que, segundo disse à Lusa o Ministério da Economia, não conta com "qualquer tipo de apoio ou contrapartida" - não foi "surpresa nenhuma" para o presidente deste município, Isaltino Morais.