Actualidade

As acessibilidades rodoviárias, as infraestruturas ao dispor e a qualidade de vida de Oeiras são fatores apontados pelas empresas tecnológicas ouvidas pela Lusa para se instalarem no concelho, agora escolhido para acolher um centro de inovação da Google.

Há várias décadas que o "Oeiras Valley", como é designado pela Câmara Municipal, atraiu tecnológicas como a HP, a Cisco e a Colt.

No caso da HP, já passaram cerca de 25 anos. A empresa originária dos Estados Unidos, que desenvolve produtos informáticos e serviços para consumidores e empresas, começou por se instalar num escritório em Santo Amaro, mas passou depois para o centro empresarial da Quinta da Fonte, onde ocupa agora a quase totalidade de um edifício.