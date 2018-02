Actualidade

O primeiro-ministro português, acompanhado pelo ministro espanhol da Cultura, inaugura hoje uma exposição sobre Fernando Pessoa e a vanguarda de artistas portugueses do princípio do século XX no museu Rainha Sofia, em Madrid.

"Pessoa. Tudo é uma forma de literatura" é uma mostra que "aproxima o espetador do pouco conhecido cenário vanguardista português desenvolvido entre 1914 e 1936", assinalou o Rainha Sofia em nota à imprensa.

Este museu de arte do século XX e contemporânea acrescenta que Fernando Pessoa (1888-1935) participou na evolução deste movimento artístico "através dos seus escritos e suas amplas e versáteis propostas artísticas".