Actualidade

A dirigente do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje, em Vila Nova de Gaia, a contratação permanente dos enfermeiros que foram admitidos nos hospitais no âmbito do plano de contingência da gripe.

Catarina Martins falava aos jornalistas à porta do Hospital de Vila Nova de Gaia onde hoje se realizou um protesto de um grupo de 12 enfermeiros que foram admitidos nesta unidade hospitalar ao abrigo do plano de contingência e que foram dispensados um mês antes do prazo inicialmente estipulado.

Contactada pela Lusa, na passada sexta-feira, a administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, refere que a unidade de saúde contratou "24 enfermeiros através de concurso excecional a termo incerto, apenas para o período de contingência de inverno e simplificado, dada a urgência".