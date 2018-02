Actualidade

Credores da Oi têm até ao próximo dia 26 para escolherem as opções de pagamento, no âmbito do plano de recuperação judicial, cuja homologação por um tribunal do Estado do Rio de Janeiro (Brasil) foi publicada segunda-feira.

Segundo um comunicado da Oi, divulgado hoje pelo seu principal acionista, a Pharol, ao mercado português, com esta publicação "terá início o prazo de 20 dias, isto é, de 00:00 de 06 de fevereiro de 2018 até às 23:59 de 26 de fevereiro de 2018, para que os credores das recuperadas possam escolher entre as opções de pagamento de seus respetivos créditos, na forma previstas no Plano".

No texto lê-se ainda que "informações importantes" sobre prazos e procedimentos acerca das opções de pagamento podem ser encontradas na página de internet da recuperação judicial (www.recjud.com.br).