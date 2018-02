Actualidade

Os municípios reafirmaram hoje que o projeto de diploma do Governo sobre a gestão de combustível para a defesa da floresta contra incêndios não é exequível e que por isso vão pedir uma audiência ao primeiro-ministro para debater o assunto.

Na sequência de uma reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na quinta-feira, aquele órgão "decidiu, por unanimidade, pedir uma audiência ao primeiro-ministro", António Costa, para analisar o assunto, anunciou hoje o presidente da Associação, Manuel Machado.

Embora o ministro da Administração Interna, que tutela as autarquias, tenha manifestado "abertura" em relação a diversas questões suscitadas pelos municípios, a direção da ANMP - explicou Manuel Machado - entende que deve debater esses problemas com o chefe do Governo, pois "interessam a todos" e para promover o "aperfeiçoamento" do projeto de diploma.