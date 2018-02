Actualidade

O chefe do Executivo de Macau enviou hoje para o Ministério Público o relatório de investigação sobre um projeto de construção no alto de Coloane para "garantir a proteção dos terrenos públicos" e dos interesses dos proprietários privados.

Em causa está a construção num lote, cujo projeto indica uma área registada na matriz muito superior à dimensão real e com descrições incorretas da localização.

Chui Sai On decidiu, dada "a complexidade e seriedade das questões envolvidas", entregar o relatório do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) ao Ministério Público para realizar "uma investigação aprofundada acerca dos problemas inerentes ao lote em causa", de acordo com um comunicado oficial.