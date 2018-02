Actualidade

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter que hoje atingiu Taiwan fez colapsar um hotel, havendo dezenas de pessoas encarceradas, indicaram as autoridades daquele território insular, citadas pelas agências internacionais.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, as autoridades de Taiwan informaram que o sismo provocou sérios danos em edifícios e infraestruturas na cidade de Hualien, na zona leste do território insular.

Um dos casos é o Hotel Tongshuai, cuja estrutura colapsou. As autoridades indicaram que cerca de 30 pessoas estarão dentro do hotel e que as operações de resgate já foram iniciadas.