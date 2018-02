Actualidade

O grupo parlamentar do PCP anunciou hoje o agendamento de um debate parlamentar em 14 de março sobre o fim da caducidade da contratação coletiva, o princípio do tratamento mais favorável aos trabalhadores e a regulação de horários.

No encerramento das jornadas parlamentares comunistas em Portalegre, o líder da bancada do PCP, João Oliveira, reiterou as críticas à "convergência" de PS com PSD e CDS-PP relativamente a alterações à legislação laboral e também às posições da Comissão Europeia e de um recente relatório que declarava que Portugal continua com contratos sem termo demasiado protegidos.

"As relações entre PS e PCP são secundárias quando aquilo que está na primeira linha é a vida dos trabalhadores, as condições de trabalho e a distribuição da riqueza e forma como é alcançada a partir da legislação laboral que existe", afirmou João Oliveira, questionado sobre se estas matérias contribuem para algum desgaste na posição conjunta com os socialistas e que viabilizou o Governo de António Costa, juntamente com BE e PEV.