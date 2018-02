Actualidade

Os chefes dos Governos português e espanhol, António Costa e Mariano Rajoy, passaram hoje em revista matérias da atualidade bilateral e europeia num almoço de trabalho, hoje em Madrid, que decorreu num ambiente "excelente e amigável".

Fonte do gabinete do primeiro-ministro português salientou o "bom entendimento" e as "relações muito fluidas" entre os dois governantes, apesar de pertencerem a famílias políticas distintas.

António Costa (socialista) e Mariano Rajoy (direita) tiveram um almoço de trabalho na residência oficial do Governo espanhol, Palácio da Moncloa, que durou mais de duas horas, antes de o primeiro-ministro português inaugurar hoje ao fim da tarde, no museu Rainha Sofia, na capital espanhola, uma exposição sobre o poeta Fernando Pessoa.