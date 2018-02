Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje junto dos presidentes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu que Portugal deve acolher parte da estrutura do mecanismo europeu de Proteção Civil.

"Há um consenso alargado no que diz respeito ao reforço do mecanismo europeu de Proteção Civil e nós aproveitámos para deixar a mensagem de que seria bom que uma parte deste mecanismo pudesse ficar sediada em Portugal, nomeadamente, atendendo às questões da secura do clima, de risco de fogos", disse Assunção Cristas à Lusa, a partir de Estrasburgo.

A líder centrista encontrou-se hoje com o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude-Juncker, e o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, assim como o presidente do grupo do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, em Estrasburgo, onde participou numa reunião do PPE, a família política europeia do CDS.