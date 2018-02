Futsal/Euro

A seleção portuguesa de futsal qualificou-se hoje para as meias-finais do campeonato da Europa, pela quarta vez na sua história, ao golear o Azerbaijão por 8-1, marcando encontro com a Rússia, em Ljubljana, na Eslovénia.

A formação das 'quinas' resolveu o encontro na primeira parte, que atingiu a vencer por 5-1, com golos dois golos de Pedro Cary e outros tantos de Ricardinho, com um de Pany Varela pelo meio, depois de Everton Cardoso inaugural o marcador, aos 54 segundos.

Na segunda parte, Portugal, que jogará na quinta-feira o acesso à sua segunda final, oito anos depois, reforçou a goleada, com um tento de Bruno Coelho e mais dois de Ricardinho, que conseguiu um 'póquer' e um recorde de 21 tentos em fases finais do Europeu.