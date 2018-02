Actualidade

A bancada comunista vai protagonizar uma interpelação ao Governo em 15 de fevereiro sobre investimento público na saúde, educação, transportes e comunicações, anunciou hoje o líder parlamentar no fim de dois dias de jornadas em Portalegre.

"Com a política de desastre nacional do Governo PSD/CDS, só de 2011 a 2013 o investimento caiu 38,7%. Se é possível referir previsões de crescimento de 40% do investimento para cerca de 4,5 milhões de euros, a verdade é que a componente do financiamento nacional desse investimento continua muito aquém do que é indispensável, com os fundos comunitários a representar 70% do investimento público - em nível inferior a 1996", justificou João Oliveira, no discurso final.

Além daquela discussão em sessão plenária da Assembleia da República, o PCP pretende entregar já esta quarta-feira um projeto de resolução a recomendar ao Governo um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde.