Actualidade

O português Tsanko Arnaudov foi hoje quarto classificado no concurso do lançamento do peso do 'meeting' de atletismo de Dusseldorf, Alemanha, segunda etapa do circuito IAAF da época de pista coberta.

Tsanko chegou aos 20,24 metros no melhor dos dois ensaios válidos que teve, confirmando assim a regularidade acima dos 20 metros este inverno. Abriu a 19,98 e, após três nulos, fez a marca à quinta tentativa.

Já qualificado para os Mundiais de atletismo de Birmingham, em março, o lançador continua com o melhor registo de 20,86 de sábado passado, em Pombal.