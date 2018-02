Actualidade

A COTEC Europa arranca hoje em Mafra com o debate sobre as implicações da quarta revolução industrial no mundo do trabalho, que vão "provocar alterações bastante profundas", disse hoje à Lusa o presidente da direção da COTEC Portugal.

"Hoje temos a COTEC Europa em Mafra e o tema é sobre o trabalho 4.0 ou as implicações no mundo do trabalho, no mundo da organização das empresas e das sociedades que a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, está a provocar e vai intensificar", afirmou Francisco de Lacerda, presidente da direção da COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação.

Para o responsável, o trabalho 4.0 "vai provocar alterações bastante profundas" e como sempre "nestes movimentos profundos algumas profissões ou tarefas vão deixar de ser feitas por pessoas", mas "outras novas aparecerão".