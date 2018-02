Actualidade

O magnata norte-americano dos casinos Steve Wynn demitiu-se da presidência da administração da Wynn Resorts, na sequência de acusações de abusos sexuais, anunciou hoje a empresa, indicando que a demissão tem efeitos imediatos.

O diário The Wall Street Journal publicou a 26 de janeiro um artigo com testemunhos de várias empregadas do seu grupo empresarial acusando Steve Wynn, de 76 anos, de abuso sexual, tendo um dos casos, relacionado com reconhecimento de paternidade, culminado num acordo extrajudicial no valor de 7,5 milhões de dólares (seis milhões de euros).

O jornal norte-americano afirma ter inquirido dezenas de pessoas que descreveram "um historial de comportamento sexual inapropriado que se estende por várias décadas", acusação veementemente desmentida pelo próprio e pela sua empresa, que considerou, numa primeira fase, tratar-se de uma campanha de difamação orquestrada pela ex-mulher de Wynn, Elaine, para renegociar os termos do divórcio.