Actualidade

O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, apelou hoje para "a serenidade" da população no caso das crianças desaparecidas na cidade da Praia, mas defendeu que é preciso encontrar respostas "eficientes" e com "a rapidez possível".

"Não deve haver reação de pânico, mas de nos compenetrarmos que temos de encontrar respostas, com a rapidez possível e com eficiência, e esperar que as autoridades policiais possam desenvolver o trabalho de investigação e de procura das crianças num ambiente de preocupação, mas com alguma serenidade", disse Jorge Carlos Fonseca.

O Presidente da República cabo-verdiano falava aos jornalistas, na cidade da Praia, à margem da tomada de posse do novo presidente da Cruz Vermelha, Arlindo Carvalho.