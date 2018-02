Actualidade

O líder do Partido Social-Democrata (SPD) alemão, Martin Schulz, anunciou hoje uma "mudança de rumo" na política europeia no acordo de coligação alcançado com a CDU de Angela Merkel.

"Penso que conseguimos algo que será um novo acordar para a Europa e uma nova dinâmica para a Alemanha", disse Schulz numa conferência de imprensa conjunta com Merkel para apresentar o acordo.

O pacto é "o fundamento" para uma nova política europeia, que será expressa num "apoio tácito" à "linha do governo francês" para "reformar a Europa e as suas instituições", acrescentou.