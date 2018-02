Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse hoje esperar que as investigações que as autoridades da Guiné Equatorial estão a realizar para apurar a alegada tentativa de golpe de Estado decorram "no respeito pelo Estado de Direito".

"Esperamos que as investigações que estão em curso para apurar os factos que tenham ocorrido se façam no respeito pelo Estado de Direito", afirmou hoje Augusto Santos Silva, em Lisboa, à margem de uma reunião de alto nível sobre agricultura familiar na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O governante disse ainda que Portugal participou na elaboração, e portanto, se revê na recente declaração da União Europeia (UE) sobre a Guiné Equatorial.