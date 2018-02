Actualidade

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje a ganhar 2,16% para 5.441,08 pontos, em linha com as principais praças europeias, com a Pharol e o BCP a registarem fortes ganhos.

Dos 18 títulos cotados no índice, apenas quatro encerraram em terreno negativo.

A liderar os ganhos na sessão de hoje esteve a Pharol, que avançou 10,38% para 0,23 euro, seguida pelo BCP, que progrediu 4,27% para 0,31 euros, e pela Mota-Engil, que ganhou 3,97% para 3,80 euros.