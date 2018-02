Actualidade

A Comissão Europeia reitera que a legislação laboral portuguesa está a limitar a contratação de trabalhadores permanentes pelas empresas e que isso se reflete na diferença salarial que existe entre trabalhadores com diferentes tipos de contrato.

Na segunda-feira, a Comissão publicou um relatório no qual afirmava que Portugal ainda tem espaço "para ir mais longe em reformas que reduzam a proteção laboral excessiva nos contratos permanentes", reiterando uma posição que já tinha sido feita em maio do ano passado, aquando da publicação das recomendações específicas por país.

No entanto, numa altura em que está em cima da mesa uma reforma da lei laboral, a posição de Bruxelas obteve a discordância do Governo, que considerou que os números do desemprego têm demonstrado que a legislação atual "não é um entrave ao crescimento do emprego", e dos parceiros à esquerda.