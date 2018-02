Actualidade

O presidente do Partido Social-Democrata (SPD) alemão, Martin Schulz, anunciou hoje que deixará em breve o cargo, algumas horas depois de ter sido divulgado um acordo de coligação com os conservadores de Angela Merkel para um futuro governo.

O antigo presidente do Parlamento Europeu, de 62 anos, apontado como o possível novo ministro dos Negócios Estrangeiros do futuro governo de coligação da Alemanha, sustentou, numa conferência de imprensa em Berlim, não estar neste momento em condições de assegurar da melhor forma "o processo de renovação" do partido.

Andrea Nahles, de 47 anos, líder do grupo parlamentar do partido desde setembro de 2017 e conotada com a ala esquerda do SPD, é apontada como a sucessora de Martin Schulz.