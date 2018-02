Actualidade

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) instaurou um processo de contraordenação à ANA - Aeroportos de Portugal por "falhas na monitorização" de combustível devido aos problemas no abastecimento verificados em maio de 2017, informou hoje o regulador.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da ANAC explicou que esta entidade abriu um "processo de contraordenação à ANA por falhas na monitorização" do sistema de abastecimento de combustível, levando a que, em 10 de maio do ano passado, fossem afetados 473 voos - 363 descolaram com atraso, 98 foram cancelados e 12 tiveram de divergir para outros locais - e 41.681 passageiros.

A fonte acrescentou que as falhas também foram imputadas ao Grupo Operacional de Combustíveis (GOC), que gere o sistema de abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa e que é composta pelas principais petrolíferas, mas não poderá abrir um processo semelhante ao da ANA por esta estrutura não estar sob sua alçada.