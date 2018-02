Actualidade

O coordenador regional do PCP/Açores declarou-se hoje "preocupado" com a situação da SATA e, mais uma vez, manifestou estar "contra" a privatização da Azores Airlines, companhia que assegura o transporte aéreo para fora dos Açores.

"O PCP mantém a sua posição firme e determinada que é contra a privatização da SATA, nomeadamente da Azores Airlines", disse o responsável, para quem é necessário também uma "avaliação" do setor dos transportes e "uma responsabilização efetiva dos gestores, mas mais do que isso, uma também responsabilização do próprio Governo Regional, que é quem nomeia as administrações".

Vítor Silva falava em Ponta Delgada no final de uma reunião com a Plataforma das Estruturas Representativas dos Trabalhadores do Setor Público Empresarial Regional.