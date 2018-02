Actualidade

O Governo dos Açores considerou hoje que, "se tudo correr bem", a candidatura da conserveira Cofaco para a construção de uma nova fábrica do Pico pode ser aprovada "no fim do mês".

"A responsabilidade agora está do lado da Cofaco, de responder às questões colocadas. Da nossa parte, os prazos estão muito claros. Se tudo correr bem, talvez no final deste mês possamos ter a candidatura aprovada", declarou o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes.

O governante falava no Pico depois de ter sido ouvido pela comissão de Economia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a propósito da Cofaco, conserveira dona, por exemplo, da fábrica Bom Petisco, que em janeiro anunciou o despedimento de mais de 160 pessoas.