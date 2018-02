Actualidade

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) anunciou hoje que celebrou acordos de parceria com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), disponibilizando recursos médicos com diferenciação nas especialidades de Pediatria e Cirurgia Geral.

Na área pediátrica, o CHBM disponibiliza uma médica especialista em Pediatria Médica com formação específica em doenças metabólicas, que se desloca ao CHLN para acompanhar doentes com aquelas patologias.

"O objetivo é contribuir para a atividade do Centro de Referência sediado no CHLN", explica o CHBM em comunicado, referindo que foram assinados dois acordos de parceria colaborativa especializada entre as duas instituições.