Actualidade

A TAP Air Portugal pretende enviar, na quinta-feira, dois aviões A330 para escoar os passageiros que ficaram hoje retidos no aeroporto da Madeira - Cristiano devido ao mau tempo, disse fonte da transportadora.

"Amanhã [quinta-feira] à tarde vamos ter dois A330 (longo curso em vez dos habituais de médio curso, mais pequenos) para transportar para Lisboa os passageiros que estão retidos no Funchal devido ao mau tempo. Assim as condições meteorológicas o permitam", afirmou à Lusa a mesma fonte daquela companhia.

Devido ao vento forte, o movimento no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo esteve hoje condicionado, tendo aterrado apenas duas aeronaves - um avião cargueiro e o da Aerovip que assegura as ligações aéreas com a ilha do Porto Santo.