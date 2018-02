Actualidade

Vinte e seis candidaturas ao fundo de coesão para prevenção e gestão do risco de cheias, de 22 áreas identificadas como críticas, foram aprovadas, permitindo um investimento de 86,5 milhões de euros em 304 quilómetros de linhas de água.

O anúncio foi feito hoje pela coordenadora do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), Helena Pinheiro de Azevedo, na Golegã, na cerimónia de assinatura dos 16 projetos resultantes do terceiro aviso para "intervenções estruturais de desobstrução, regularização fluvial e controlo de cheias, em zonas de inundações frequentes e de danos elevados".

Segundo a responsável, as intervenções, a ocorrer ao longo deste ano e de 2019, irão reduzir os riscos de cheias e inundações em 89.000 hectares do território, beneficiando uma população de 940.000 pessoas.