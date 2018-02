Actualidade

A ANA Aeroportos de Portugal anunciou hoje que espera a notificação formal pelas autoridades competentes do processo pelas perturbações causadas pela falha no abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa.

"A ANA Aeroportos de Portugal teve conhecimento da intenção da ANAC de instaurar um processo de contraordenação ao operador do Aeroporto Humberto Delgado referente à ocorrência relativa ao abastecimento de combustível do mesmo aeroporto", refere a ANA em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Segundo o documento, até que seja "formalmente notificada pelas autoridades competentes, bem como acesso ao conteúdo da alegada contraordenação", a ANA Aeroportos de Portugal salienta que não fará comentários sobre o assunto.