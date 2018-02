Venezuela

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) convocou hoje as eleições presidenciais antecipadas para 22 de abril de 2018.

A convocatória foi anunciada publicamente pela presidente do CNE, Tibisay Lucena, através da televisão estatal venezuelana.

"O CNE tem estado em sessão permanente desde segunda-feira, analisando as datas e trabalhando em distintos cenários e cronogramas e no dia de hoje decidimos e convocam-se as eleições presidenciais para 22 de abril de 2018", disse.