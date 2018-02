Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por maioria, recomendações do PS, CDU e BE à câmara para que reconsidere a extinção da Provedoria Municipal do Cidadão com Deficiência e faça o levantamento das acessibilidades às habitações e transportes públicos.

Os deputados pretendem que a autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, retome o funcionamento desta provedoria, faça o levantamento das condições de acessibilidades a habitações sociais, transportes públicos, associações e barreiras em espaços físicos e crie uma bolsa de casas para habitação social acessíveis e adequadas a cidadãos com deficiências.

Face às críticas de alguns deputados ao fim desta provedoria em dezembro de 2016, depois de ter sido criada em 2002, Rui Moreira lembrou, na sessão de quarta-feira à noite, requerida pelo PS, que o manifesto da sua candidatura previa isto e a criação da Provedoria do Munícipe.