Venezuela

O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, responsabilizou hoje o homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, pelo fracasso das tentativas para pôr fim à crise na Venezuela.

Juan Manuel Santos, distinguido com o Prémio Nobel da Paz 2016 pelo êxito do processo de paz que entabulou com o principal grupo de guerrilha colombiano, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), falava em direto no programa da RTP "Fronteiras XXI", a partir do Palácio Presidencial, em Bogotá.

"Eles (o Governo de Nicolás Maduro) estão empenhados em manter-se no poder, já não há dúvidas de que é uma ditadura. E qualquer saída negociada implicaria eleições transparentes e livres, o que Maduro nunca aceitaria porque sabe que iria perdê-las", defendeu o estadista colombiano.