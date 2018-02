Actualidade

A sala do plenário do Parlamento Nacional, dissolvido a 26 de janeiro, voltou hoje a acolher uma reunião, a primeira desde dezembro, com os membros da Comissão Permanente a analisarem vários aspetos da situação política.

Questões como o impacto da dissolução parlamentar nos poderes do parlamento e do Governo, troca de críticas entre os partidos, acusações de compra de votos e repetidos pontos de ordem e de "defesa de honra" marcaram as várias horas de debate.

O Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, anunciou a 26 de janeiro a dissolução do parlamento e a convocatória de eleições antecipadas - ainda sem data marcada - como solução para o impasse político que se vive no país.