Actualidade

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, declarou hoje que os Estados Unidos estão "preparados para qualquer eventualidade" em relação à ameaça norte-coreana, sublinhando que "todas as opções estão em cima da mesa".

"Que o mundo saiba, nesta base aérea de Yokota e em todo o lado, que nós estamos preparados para qualquer eventualidade", frisou, perante os soldados reunidos na base militar norte-americana situada a cerca de 40 quilómetros de Tóquio.

"Vocês, os instrumentos do poder americano, sabem e fazem saber aos nossos adversários que todas as opções estão em cima da mesa", prosseguiu, no último dia de uma escala de três no Japão.