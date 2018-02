Actualidade

A exposição "As Flores do Imperador - Do bolbo ao tapete", que propõe uma viagem entre o Oriente e o Ocidente, documentada por obras de arte, desenhos e objetos, é inaugurada hoje, às 18:30, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Provenientes do acervo da Gulbenkian, e de vários outros museus, bibliotecas e diversas coleções nacionais e internacionais, as obras vão ficar em exposição ao público a partir de sexta-feira, até 21 maio deste ano, de acordo com um comunicado desta entidade.

Esta primeira exposição do ano do Museu Calouste Gulbenkian parte dos motivos decorativos de dois tapetes da Coleção do Fundador, produzidos na Índia Mogol, provavelmente no reinado do Xá Jahan (1627-1658), "para fazer reviver o fascínio que os bolbos e as flores exóticas suscitaram no Ocidente, ao longo do século XVII".