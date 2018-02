Operação Lex

A defesa do juiz desembargador Rui Rangel, arguido na 'Operação Lex', pediu hoje para ter acesso a mais elementos do processo para depois decidir se vai falar no interrogatório.

"Suscitámos um conjunto de questões procedimentais que tem a ver com acesso de documentos e prazos", disse aos jornalistas João Nabais, advogado de Rui Rangel, antes de entrar hoje à tarde para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

O advogado adiantou que Rui Rangel ainda não começou a ser interrogado pelo juiz conselheiro Pires da Graça e pelo procurador Paulo Sousa, tendo estado, na manhã de hoje, a consultar "o acervo indiciário".