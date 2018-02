Actualidade

O bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE), Carlos Mineiro Aires, criticou hoje o atraso na revisão da lei sobre segurança sísmica nos edifícios e apelou ao Governo para que o faça "o mais urgentemente possível".

"Ultimamente tem ocorrido uma série de eventos sísmicos no território continental, mas não é mais do que tem sido habitual", não havendo "nenhuma razão" para causar alarmismos, "a questão não está aí", disse à agência Lusa Carlos Mineiro Aires.

A questão para a qual a OE e a comunidade técnica e científica têm vindo a alertar prende-se com a necessidade de implementar normas e legislação mais condicentes com a realidade do risco potencial que Portugal enfrenta, uma vez que "o edificado antigo e até algumas das recentes intervenções na área da reabilitação urbana não oferecem condições de segurança, capazes de dar resposta a ocorrências desta natureza".