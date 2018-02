Actualidade

O ministro do Trabalho reafirmou hoje no parlamento que as alterações à legislação laboral vão avançar em linha com o programa do Governo, contrariando a direita que defendeu que é a atual lei que tem permitido criar emprego.

Vieira da Silva falava durante o debate parlamentar de atualidade agendado pelo PS sobre "mais emprego, melhor emprego".

Depois de sublinhar a diminuição da taxa de desemprego e a criação de emprego em 2017 em "níveis que não eram conhecidos em Portugal há muitos anos", o ministro frisou que o Governo ainda não está "obviamente satisfeito" e que irá continuar o trabalho.