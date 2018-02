Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, anunciou hoje que há cerca de 1.000 trabalhadores precários prestes a serem integrados formalmente ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

"Aproveito para dar aqui uma novidade, as comissões paritárias estão a trabalhar e já há - último número que me foi dito - 1.000 trabalhadores que viram o seu processo finalizado e está apenas dependente da homologação final - do ministro das Finanças e de mim próprio - do parecer positivo que foi dado à integração nos quadros da administração pública", afirmou, à saída de um debate parlamentar de atualidade requerido pelo PS sobre "mais emprego, melhor emprego".

Vieira da Silva declarou que irá ser cumprido "o objetivo de terminar o ano de 2018 com a integração de todos aqueles trabalhadores que forem considerados como estando sujeitos a um regime que não é aquele em que deveriam estar", descrevendo que o processo dará um "salto significativo em fevereiro", num universo de cerca de 31.000 cujos processos submetidos para avaliação, segundo os dados oficiais.