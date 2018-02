Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje o alargamento da zona piloto para energias renováveis oceânicas, de forma a viabilizar o desenvolvimento do projeto de energia eólica Windfloat ao largo de Viana do Castelo.

"O Governo aprovou a resolução que define um conjunto de medidas com vista à atualização do regime jurídico da Zona Piloto para energias renováveis oceânicas. Pretende-se a viabilização do projeto Windfloat, de energia eólica 'offshore', o que implica o alargamento do âmbito da Zona Piloto", informa o comunicado do Conselho de Ministros de hoje.

Segundo refere, o projeto Windfloat faz parte da Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas, cujo objetivo principal é "criar as condições para a emergência de um novo 'cluster' industrial exportador, com o potencial de gerar até 2020 o volume de 280 milhões de euros em valor acrescentado bruto, 254 milhões de euros de investimento e 1.500 novos empregos diretos, com uma contribuição para o crescimento da balança comercial de 118 milhões de euros".