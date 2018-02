Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) conseguiu lucros de 30,1 milhões de euros em 2017, que comparam com os prejuízos de 86,5 milhões de euros de 2016, divulgou hoje o banco do grupo Montepio em comunicado ao mercado.

Os resultados positivos do Montepio em 2017 seguem-se a quatro anos consecutivos de prejuízos (2013, 2014, 2015 e 2016) superiores a 800 milhões de euros (em termos acumulados).

A entidade financeira do grupo Montepio diz que o resultado de 2017 se justifica pelas "evoluções favoráveis do produto bancário, ao beneficiar da recuperação do negócio 'core' [principal], dos custos operacionais e das imparidades".