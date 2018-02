Actualidade

Os grandes caudais que o Tejo tem apresentado nos últimos dias estão a permitir a limpeza do rio na zona do Fratel, disse hoje o movimento proTEJO, notando que as águas estão a vir de Espanha.

Em comunicado, o Movimento pelo Tejo - proTEJO -, com sede em Vila nova da Barquinha, no distrito de Santarém, referiu que "a água do Tejo que o ministro do Ambiente diz que está 'a caminho de boa' vem de Espanha, estando os caudais extraordinariamente elevados vindos das barragens do país vizinho a permitir uma limpeza da água do rio Tejo na albufeira do Fratel".

Segundo o movimento ambientalista, "afinal a água que vem de Espanha não é assim de tão má qualidade e permite obter resultados rápidos".