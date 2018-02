Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa vai desativar na sexta-feira a "fase amarela do plano de contingência" para proteger os sem-abrigo do frio, ativado na segunda-feira, anunciou hoje o gabinete do vereador dos Direitos Sociais.

"Por decisão coordenada com o Serviço Municipal de Proteção Civil, IPMA e demais entidades envolvidas, será amanhã [sexta-feira], dia 09 de fevereiro, desativada a fase amarela do plano de contingência por estarem reunidas melhores condições climatéricas a partir desta sexta-feira", lê-se numa nota enviada às redações.

Desde segunda-feira que as estações do metro do Rossio, Saldanha, Oriente e Intendente estiveram abertas durante a noite para abrigar pessoas do frio.