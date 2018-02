Actualidade

O secretário-geral da CGTP defendeu hoje urgência na revisão das leis laborais para repor o "equilíbrio nas relações de trabalho", considerando que o "Governo do PS tem uma oportunidade de demonstrar que "não é cúmplice da direita".

Em declarações aos jornalistas à margem de uma concentração de trabalhadores da Arsenal do Alfeite, em Lisboa, Arménio Carlos defendeu que "é por de mais evidente que hoje há uma larga maioria da sociedade que reclama a revogação das normas gravosas das leis do trabalho".

"O facto de neste momento se estar a discutir a legislação do trabalho na concertação social parece-nos que é muito importante, mas mais do que discutir é preciso resolver porque não se cura uma doença grave com os `melhorais´", disse.